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فيديو.. سون يقود توتنهام لسحق ليستر سيتي بفوز كاسح

الأحد 18 سبتمبر 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سون يقود توتنهام لسحق ليستر سيتي بفوز كاسح



وكالات / سما /

قاد الكوري الجنوبي هيونج مين سون فريقه، توتنهام هوتسبير، لتحقيق فوزاً كاسحاً على حساب ليستر سيتي، بنصف دستة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس السبت في ملعب السبيرز، لحساب مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يوري تيليمانس أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة لكنه وضع اسمه على لوح النتيجة بتسجيل الهدف الأول لليستر في الدقيقة السادسة من ركلة الجزاء التي أعادها الحكم، ليرد هاري كين بهدف التعادل بعد مرور دقيقتين فقط، قبل أن يتقدم إيريك داير لأصحاب الأرض في الدقيقة 21.

ووقع جيمس ماديسون على هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بهدفين، ويدخل توتنهام الشوط الثاني بنية حسم المباراة وبالفعل نجح الفريق في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47 عبر رودريجو بينتانكور.

ووقع سون على الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 73، قبل أن يضيف الخامس بنفسه في الدقيقة 84 من تسديدة صاروخية، ليدون الهاتريك الشخصي ويسجل الهدف السادس في الدقيقة 86.

ورفع توتنهام نقاطه بهذا الفوز للرقم 17 في خانة الوصيف، بشكل مؤقت، خلف مانشستر سيتي، بينما توقف رصيد ليستر عند نقطة يتيمة في المركز الأخير.

#هيونج مين سون #ليستر سيتي #توتنهام

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