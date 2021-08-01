  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإفتاء المصرية: لازم الزوج يقول لزوجته بحبك 5 مرات مثل الصلوات الخمس

الأحد 18 سبتمبر 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإفتاء المصرية: لازم الزوج يقول لزوجته بحبك 5 مرات مثل الصلوات الخمس



القاهرة / وكالات /

 لازم الزوج يقول لزوجته بحبك 5 مرات مثل الصلوات الخمس”

بهذه النصيحة أثار الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، جدلا هائلا.
الورداني قدم العديد من النصائح للزوج والزوجة، حتى لا يصابا بالخرس الزوجي حسب قوله.
الورداني قال – في برنامج تليفزيوني- إنه لابد من توفر 7 صفات في الزوج والزوجة، لتجنب الخرس الزوجي، وهي أن يكون كل منهما مصدر أمان وداعم ومساند ومتفقد ومشارك، ومرشد، وإتاحة الفرص للآخر، لافتا إلى أن الزوجة تحتاج أن تجد في الزوج الدعم والسند، عندما تتعرض لمشكلة، أو توجد أزمة بينها وبين والدتها.
وأضاف: “لازم تحس إنك بتساندها، ولو فقدت والدها، تقف بجوارها”.
وقال إن الزوج يحتاج أيضًا من الزوجة الدعم والمساندة عندما يتعرض لأزمة مالية، أو يتعرض لأزمة في العمل، يحتاج لدعم نفسي.

الأكثر قراءة اليوم

التقاعد المبكر.. خبراء اقتصاديون: قطع الشعرة الأخيرة للسلطة الفلسطينية مع غزة

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

تخوف إسرائيلي من نتائج عكسية لاستخدام الطائرات المسيرة بالضفة

صور: مزارع في غزة يكتشف بالصدفة لوحة فسيفساء نادرة

فيديو: أب سوري يلقي جثة ابنه بالبحر بعد وفاته عطشاً أثناء محاولة الوصول لأوروبا

إحباط إسرائيلي من النتائج الفاشلة لزيارتي لابيد لبرلين وباريس.. وجدهم خائفين!

البابا: الغرب أعظم مقبرة للبشرية وليس مثالا يحتذى به

الأخبار الرئيسية

HFMbc

أصيب خلالها مستوطن.. الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب حوارة

20220918084643

تشيلي تتراجع عن رفض اعتماد أوراق سفير إسرائيل

0YQJY

صور : السياحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الكشف الأثري شرق البريج

تخوف إسرائيلي من نتائج عكسية لاستخدام الطائرات المسيرة بالضفة

2021-08-01_11-25-07_799586-730x438

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية