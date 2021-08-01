الإفتاء المصرية: لازم الزوج يقول لزوجته بحبك 5 مرات مثل الصلوات الخمس

القاهرة / وكالات /

لازم الزوج يقول لزوجته بحبك 5 مرات مثل الصلوات الخمس”

بهذه النصيحة أثار الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، جدلا هائلا.

الورداني قدم العديد من النصائح للزوج والزوجة، حتى لا يصابا بالخرس الزوجي حسب قوله.

الورداني قال – في برنامج تليفزيوني- إنه لابد من توفر 7 صفات في الزوج والزوجة، لتجنب الخرس الزوجي، وهي أن يكون كل منهما مصدر أمان وداعم ومساند ومتفقد ومشارك، ومرشد، وإتاحة الفرص للآخر، لافتا إلى أن الزوجة تحتاج أن تجد في الزوج الدعم والسند، عندما تتعرض لمشكلة، أو توجد أزمة بينها وبين والدتها.

وأضاف: “لازم تحس إنك بتساندها، ولو فقدت والدها، تقف بجوارها”.

وقال إن الزوج يحتاج أيضًا من الزوجة الدعم والمساندة عندما يتعرض لأزمة مالية، أو يتعرض لأزمة في العمل، يحتاج لدعم نفسي.