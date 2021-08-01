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الرئيس عباس يُلقي خطاباً الجمعة المُقبل بالأمم المتحدة

الأحد 18 سبتمبر 2022 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يُلقي خطاباً الجمعة المُقبل بالأمم المتحدة



رام الله / سما /

 أعلن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل نيويورك، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022.

وأكد منصور، في تصريحات للاذاعة الرسمية بأن الرئيس عباس من المقرر أن يُلقي خطابًا مهمًا جدًا، يوم الجمعة المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار منصور، إلى أن لقاءات الرئيس عباس في الولايات المتحدة، ستشمل الأمين العام للأمم المتحدة، منوهًا إلى أنه سيكون لقاءً في غاية الأهمية إزاء الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "هناك لقاءات أخرى سيعقدها الرئيس عباس مع قيادات من أطراف أخرى سواء، أوروبية، وإفريقية، ومن أمريكا الجنوبية، وكذلك من آسيا، ليتم تغطية كل الجهات الجغرافية بالعالم فيما سيطرحه الرئيس عباس عليهم، وما سيعكسه في كلمته في الجمعية العامة".

ونوه منصور، إلى أن الرئيس عباس سيلتقي كذلك بمجموعة من القيادات العربية المهمة، وخصوصًا مع الملك الأردني عبدالله الثاني.

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