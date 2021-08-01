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تشيلي تتراجع عن رفض اعتماد أوراق سفير إسرائيل

الأحد 18 سبتمبر 2022 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلي تتراجع عن رفض اعتماد أوراق سفير إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

تراجعت تشيلي عن رفض أوراق اعتماد سفير إسرائيل لديها جيل أرتزيلي.

وكان رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الخميس، قبول أوراق اعتماد السفير أرتزيلي، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قالت إن رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير تل أبيب، جيل أرتزيلي، يضرّ "بشكل خطير" بعلاقات البلدين.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن السفير سيقدم خطاب اعتماده إلى الرئيس في 9/30، وأكد المسؤول التشيلي أن العلاقات مع إسرائيل مهمة بالنسبة لتشيلي وأنهم مهتمون بالحفاظ عليها.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية، في بيان أمس السبت، إن "قرار تأجيل تقديم أوراق الاعتماد يجب أن يُفهَم، نظرا إلى الحساسية السياسية الناتجة من استشهاد فتى فلسطيني يبلغ 17 عاما في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه".

وأوضحت أن "حكومة تشيلي أعادت تحديد موعد تقديم أوراق اعتماد سفير إسرائيل المعيَن غيل أرتزيلي في 30 سبتمبر/أيلول".

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