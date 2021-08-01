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الاحتلال يكشف تفاصيل عملية وقعت قرب معبر الجلمة لم يتم الإفصاح عنها

الأحد 18 سبتمبر 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يكشف تفاصيل عملية وقعت قرب معبر الجلمة لم يتم الإفصاح عنها



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، عن وقوع عملية إطلاق نار، لم يتم الإفصاح عنها بالقرب من معبر الجلمة.

وقالت إذاعة الجيش، "يوم الأحد الماضي، تعرض جنود من الجيش لإطلاق نار بينما كانوا في دورية روتينية بسيارة كيا بيكانتو على طول خط التماس، بالقرب من معبر الجلمة".

وتابعت: "لحسن الحظ، انتهى الحادث دون وقوع إصابات، والجيش لسبب ما، لم يبلغ الجمهور بالحادثة".

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد أعلن إغلاق حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وحاجز سالم غرب المدينة، حتى إشعار آخر، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتنفيذا لتوصية جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك) بفرض إغلاق على مدن وبلدات فلسطينية شمال الضفة، بذريعة "الخشية من خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة".

كما وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، إعادة فتح معبري "سالم" و"الجلمة" العسكريان، ابتداءً من صباح اليوم، بعد إغلاقهما منذ يوم الأربعاء الماضي.

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