رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- انفصال المشتركة فتح الانتخابات من جديد

- الليكود لم يسارع للاحتفال بعد الانشقاق في المشتركة والتقديرات ان نتنياهو سيعمل ضد الطلب لمنع التجمع من خوض الانتخابات

- كتلة لبيد تبحث عن حل للمعضلة: إذا هاجمت التجمع هذا من شأنه رفع نسبة مقاطعة الانتخابات

- حفرة كبيرة في شارع اييلون وتخوف من حفر إضافية واختناقات مرورية في تل ابيب

- سوريا: إسرائيل قتلت خمسة جنود في قصف مطار دمشق

- نصر الله: عيوننا وصواريخنا تراقب منصة الغاز كريش

- وفاة طفلة من بلدة حورة بالنقب بعد مكوثها في مركبة مغلقة

* "معاريف":

- اغلاق شارع ايلون بسبب حفرة واختناقات مرورية

- لبيد سيلتقي الرئيس التركي في الأمم المتحدة

- استدعاء السفير التشيلي بسبب رفض رئيسه استقبال سفير إسرائيل الجديد

- سرقة سلاح من معسكر للجيش في الجنوب واستبعاد ثلاثة جنود

- حسن نصر الله يهدد: عيوننا وصواريخنا على منصة كريش للغاز

- الوضع في جنين الأسوأ في 15 عاما الأخيرة

* "هآرتس":

- حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد يحاول تقليص أضرار انشقاق القائمة المشتركة

- اعتداء بالضرب على متظاهرين ضد نتنياهو من قبل داعمين له

- مسؤولون كبار في الليكود: منع التجمع من خوض الانتخابات مشروط بمنع كافة الأحزاب العربية من المشاركة بالانتخابات

- الأحزاب العربية تأمل أن ترتفع نسبة التصويت بعد تفكيك المشتركة

- 40 تلميذا في صف واحد بروضة أطفال في النقب واضراب شامل في رياض الأطفال بالبلدات العربية

- لبيد سيلتقي أردوغان في الأمم المتحدة