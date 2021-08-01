فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- انفصال المشتركة فتح الانتخابات من جديد
- الليكود لم يسارع للاحتفال بعد الانشقاق في المشتركة والتقديرات ان نتنياهو سيعمل ضد الطلب لمنع التجمع من خوض الانتخابات
- كتلة لبيد تبحث عن حل للمعضلة: إذا هاجمت التجمع هذا من شأنه رفع نسبة مقاطعة الانتخابات
- حفرة كبيرة في شارع اييلون وتخوف من حفر إضافية واختناقات مرورية في تل ابيب
- سوريا: إسرائيل قتلت خمسة جنود في قصف مطار دمشق
- نصر الله: عيوننا وصواريخنا تراقب منصة الغاز كريش
- وفاة طفلة من بلدة حورة بالنقب بعد مكوثها في مركبة مغلقة
* "معاريف":
- اغلاق شارع ايلون بسبب حفرة واختناقات مرورية
- لبيد سيلتقي الرئيس التركي في الأمم المتحدة
- استدعاء السفير التشيلي بسبب رفض رئيسه استقبال سفير إسرائيل الجديد
- سرقة سلاح من معسكر للجيش في الجنوب واستبعاد ثلاثة جنود
- حسن نصر الله يهدد: عيوننا وصواريخنا على منصة كريش للغاز
- الوضع في جنين الأسوأ في 15 عاما الأخيرة
* "هآرتس":
- حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد يحاول تقليص أضرار انشقاق القائمة المشتركة
- اعتداء بالضرب على متظاهرين ضد نتنياهو من قبل داعمين له
- مسؤولون كبار في الليكود: منع التجمع من خوض الانتخابات مشروط بمنع كافة الأحزاب العربية من المشاركة بالانتخابات
- الأحزاب العربية تأمل أن ترتفع نسبة التصويت بعد تفكيك المشتركة
- 40 تلميذا في صف واحد بروضة أطفال في النقب واضراب شامل في رياض الأطفال بالبلدات العربية
- لبيد سيلتقي أردوغان في الأمم المتحدة