رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، قمع الاحتلال لفعالية بمسافر يطا جنوب الخليل، وتسييج مساحات في الأغوار، للاستيلاء عليها وأوامر إبعاد عن القدس والأقصى بحق المواطنين، وجماعات يهودية متطرفة تعتزم تكثيف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- الرئيس خلال لقائه نظيره الإيرلندي ورئيس وزرائه يثمن مواقف دبلن الداعمة للقضية الفلسطينية

- البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة تمس بالأسر الأكثر فقرا.. بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وقلة المساعدات

- وقفتان احتجاجيتان رفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي المحرف على الطلبة الفلسطينيين

- قمع فعالية بمسافر يطا وتسييج مساحات في الأغوار للاستيلاء عليها

- "اوتشا": الاحتلال هدم وصادر 44 عقارا تعود لفلسطينيين خلال أسبوعين

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يقمع فعالية ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في مسافر يطا ويستهدف المزارعين في غزة ومستوطن احتجز مواطنا تحت تهديد السلاح في بلدة الخضر

- الرئيس يلتقي نظيره الإيرلندي في مطار دبلن ويشكره على مواقف بلاده السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية

- اشتية يفتتح مهرجان العنب التاسع في حلحول ويتفقد مشفى الرئيس محمود عباس في البلدة

- وقفة احتجاجية رفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي المحرف على الطلبة الفلسطينيين

- البنك الدولي الضغوط التضخمية المتزايدة تلقي بأعبائها الثقيلة على الأسر الفلسطينية الأشد فقرا

- وقفة احتجاجية على سرقة النصب التذكاري لشهداء اللجون وأم الفحم

"الأيام":

- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصدر أوامر إبعاد عن القدس والأقصى بحق المواطنين وجماعات يهودية متطرفة تعتزم تكثيف اقتحاماتها للحرم

- الرئيس يلتقي نظيره الإيرلندي ورئيس وزرائه في دبلن

- إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين في قرية التوانة وبلدة كفر قدوم

- غزة: استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها العام 2006

- القدس: وقفات احتجاجية لأولياء أمور ترفض محاولة الاحتلال فرض منهاجه واعلان الإضراب بالمدارس غدا الاثنين