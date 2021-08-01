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الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل غرب جنين

الأحد 18 سبتمبر 2022 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسيم سعدي السعدي، ومحمد صايل نشأت السعدي، بعد دهم منزلي ذويهما في بلدة السيلة الحارثية غربا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة، وداهمت عدة منازل لعائلة السعدي، وفتشتها، بعد استجواب قاطنيها.

وفي السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة اليامون، وسيرت آلياتها في شوارعها، في خطوة استفزازية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى رمانة، وزبوبا، وعانين، وتعنك، وبلدة كفردان.

#جنين #الاحتلال

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