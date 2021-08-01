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البابا: الغرب أعظم مقبرة للبشرية وليس مثالا يحتذى به

السبت 17 سبتمبر 2022 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البابا: الغرب أعظم مقبرة للبشرية وليس مثالا يحتذى به



روما/وكالات/

قال البابا فرانسيس إن الغرب لا يمكن وصفه بأنه "مثال يحتذى به" لأنه سار في الطريق الخطأ.

وأضاف البابا في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إن "الغرب ككل ليس حاليا مثالا نموذجيا … لقد سلك الغرب الطريق الخطأ، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية".

ووصف البابا فرانسيس الغرب بأنه أعظم مقبرة للبشرية، وأشار إلى المشاكل الديموغرافية في أوروبا، مضيفا أن بروكسل في ظل هذه الظروف تنتهج سياسة خاطئة بخصوص الهجرة.

وقال: "نحن بحاجة إلى أناس في إسبانيا وإيطاليا"، متسائلا: "لماذا لا ينتهج الغرب سياسة دمج المهاجرين؟ ".

كما أعرب عن رأيه بأن الغرب "ليس على أعلى مستوى" الآن، ولا يمكنه مساعدة الدول الأخرى.

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