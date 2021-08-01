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الاحتلال يقرر إعادة فتح حاجز الجلمة بعد إغلاق استمر نحو 3 أيام

السبت 17 سبتمبر 2022 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إعادة فتح حاجز الجلمة بعد إغلاق استمر نحو 3 أيام



القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إعادة فتح حاجز الجلمة شمال جنين بعد إغلاق استمر نحو 3 أيام.

وأبلغ الارتباط الفلسطيني رئيس الغرفة التجارية، عمار أبو بكر، بأن حاجز الجلمة سيعود للعمل بشكل طبيعي انطلاقا من صباح الأحد.

ويعتبر الحاجز المقام على أراضي قرية الجلمة الحدودية المعبر الوحيد لأهالي جنين وعمالها للداخل، والشريان الاقتصادي والتجاري للمحافظة التي نعتمد في اقتصادها على حركة تسوق فلسطينيي الداخل.


وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بعد ساعات من مقتل ضابط إسرائيلي برصاص الشابين أحمد، وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان بعد أن خاضا اشتباكًا مع قوات الاحتلال واستشهدا على إثره منذ 3 أيام.

#حاجز الجلمة

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