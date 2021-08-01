الرئيس عباس يشكر نظيره الإيرلندي

رام الله/سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مطار دبلن الدولي، الرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز.

وشكر الرئيس خلال اللقاء الرئيس الإيرلندي، على مواقف بلاده السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية، خاصة موقفها في مجلس الأمن.

كما ثمن الرئيس المساعدات التي تقدمها ايرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كذلك المنح الجامعية المقدمة للطلبة الفلسطينيين.

ورحب الرئيس بأي مبادرة إيرلندية لإعادة إحياء العملية السياسية.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبه عبد المجيد.

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