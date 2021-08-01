عضو كنيست يشن هجوما حادا على نتنياهو: "فاسد ويشبه تشافيز وأردوغان"

القدس المحتلة/سما/

شنَّ عضو في الكنسيت الإسرائيلي، هجوما حادا على زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت.



ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، عن يائير جولان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، يتسبب في أضرار بالغة لـ"إسرائيل"، واصفا إياه بـ"الفاسد".

وأوضح جولان أن نتنياهو لم يكتف بكونه فاسدا، ولكنه يفسد من حوله، مدعيا أن زعيم المعارضة "يشبه" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، زاعما أن هؤلاء الزعماء يشكلون خطرا على دولهم، ويتسببون في أضرار لا رجعة فيها، على حد تعبيره.



ولم يكتف نائب الوزير، عضو الكنيست الحالي عن حزب "ميرتس" اليساري، بذلك، بل أوضح أن بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل.