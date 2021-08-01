  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات احترازية لمنع التصعيد الأمني بالقدس

السبت 17 سبتمبر 2022 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات احترازية لمنع التصعيد الأمني بالقدس



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة عبرية، مساء يوم السبت، عن حملة اعتقالات تشنها شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع التصعيد الأمني في القدس.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ شرطة الاحتلال تشن اعتقالات احترازية وتصدر أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمنع التصعيد الأمني مع اقتراب الأعياد اليهودية".

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية مكان عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية زعمها وجود اتصالات وتعاون مكثف مع الأوقاف الإسلامية لمنع أي تصعيد.

وكان وزير الأمن الداخلي عومير بارليف قد عقد جلسة بحضور مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية، واستمع إلى تحذير من مغبة أن ينتشر التصعيد في الضفة إلى داخل إسرائيل وخصوصًا إلى منطقة القدس.
وقالت قناة "كان" العبرية: "

#التصعيد الامني بالقدس #القدس

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية الخليل

التقاعد المبكر.. خبراء اقتصاديون: قطع الشعرة الأخيرة للسلطة الفلسطينية مع غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الاحتلال يعترف بارتكاب سلسة من الأخطاء التكتيكية في عملية "الجلمة"

صور: مزارع في غزة يكتشف بالصدفة لوحة فسيفساء نادرة

التلفزيون السوري: 5 شهداء بقصف "إسرائيلي" استهدف مطار دمشق الدولي

لعدم ارتدائها الحجاب ..طهران: احتجاجات غاضبة عقب وفاة مهسا أميني لدى شرطة "الأخلاق"

الأخبار الرئيسية

2021-08-01_11-25-07_799586-730x438

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

اردوغان-ولابيد

لأول مرة منذ 2008.. لبيد يلتقي أردوغان في نيويورك

بن مناحيم: أبو مازن يحاول ابتزاز "إسرائيل"

photo_2022-09-17_16-56-16

غزة: استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها

إحباط إسرائيلي من النتائج الفاشلة لزيارتي لابيد لبرلين وباريس.. وجدهم خائفين!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية