الاحتلال يشن حملة اعتقالات احترازية لمنع التصعيد الأمني بالقدس

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة عبرية، مساء يوم السبت، عن حملة اعتقالات تشنها شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع التصعيد الأمني في القدس.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ شرطة الاحتلال تشن اعتقالات احترازية وتصدر أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمنع التصعيد الأمني مع اقتراب الأعياد اليهودية".

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية مكان عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية زعمها وجود اتصالات وتعاون مكثف مع الأوقاف الإسلامية لمنع أي تصعيد.

وكان وزير الأمن الداخلي عومير بارليف قد عقد جلسة بحضور مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية، واستمع إلى تحذير من مغبة أن ينتشر التصعيد في الضفة إلى داخل إسرائيل وخصوصًا إلى منطقة القدس.

وقالت قناة "كان" العبرية: "