بايدن لبوتين: لا تستخدم النووي

واشنطن/سما/

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحذيرا لنظيره الروسي فلاديمير بوتن، من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها في الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في مقتطفات بُثّت من مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل".

وجاء حديث بايدن ذلك ردا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتن الذي خسر جيشه مناطق واسعة في الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية هذا الشهر، إلى أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية.

وأفاد بايدن "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".



واستعادت أوكرانيا مناطق واسعة في الشرق من القوات الروسية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بفضل الأسلحة الثقيلة التي زودها بها حلفاؤها الغربيون.

في المقابل، يؤكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن عمليات جيش بلاده في أوكرانيا لا تتوقف.

وقال بوتن: "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين".

وأكد "الجيش الروسي يحتل مزيدا من الأراضي".