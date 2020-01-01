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مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة بمنجم في إندونيسيا

السبت 17 سبتمبر 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة بمنجم في إندونيسيا



جاكرتا/سما/

انتشل عناصر إنقاذ إندونيسيون، اليوم السبت، سبع جثث بعدما طمر انزلاق للتربة في منجم للذهب حوالى 20 شخصا.

وكان الضحايا يعملون في التنقيب عن الذهب عند سفح تلة عندما وقع انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو في مقاطعة كالمنتان الغربية.

وكثيرا ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة، خصوصا في موسم الأمطار.

وقال إدريس، المسؤول عن منطقة ليمبا بوانغ، لـ"فرانس برس"، إن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على خمسة جرحى. وما زال البقية مفقودين".

وتسجّل دول العالم درجات حرارة قياسية وفيضانات وجفاف، وهي ظواهر يشير العلماء إلى أنها ستصبح أكثر تكرارا وشدة نتيجة تغير المناخ.

كما أدى تدمير الغابات، وهو أمر شهدته منطقة كالمنتان، إلى تفاقم الاحتباس الحراري.

وفي نيسان/ أبريل، قُتلت 12 امرأة يعملن في مجال التعدين في منجم للذهب في مقاطعة سومطرة الشمالية عندما انهار جرف وتسبب بانزلاق للتربة.

والعام الماضي، لقي ستة عمال مناجم حتفهم عندما انهار منجم آخر للذهب في باريغي موتونغ على جزيرة سولاويسي.

كما قتل 11 عامل منجم في سومطرة عام 2020 عندما تسببت أمطار غزيرة بانهيار أرضي.

#انهيار التربة #اندونيسيا

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