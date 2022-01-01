نقابة القضاة الجزائرية تقاطع اجتماعا دوليا في تل أبيب

قالت نقابة القضاة الجزائرية، السبت، إنها قاطعت اجتماعا للاتحاد الدولي للقضاة بتل أبيب، “انسجاما مع الموقف الرسمي الرافض للتطبيع وتضامنا مع الفلسطينيين”.

وأفادت النقابة في بيان: “على إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي، المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة – في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر (أيلول الجاري)، تم بصفة رسمية إبلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الإفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث”.

وأضافت النقابة أنه جاء “ذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد”.

ونقابة القضاة منظمة مستقلة وهي الممثل الوحيد للقضاة في الجزائر.

وترفض الجزائر التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.