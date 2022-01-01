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النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

السبت 17 سبتمبر 2022 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة



النقب/سما/

لقيت طفلة، تبلغ 3 سنوات من العمر، مصرعها بعد العثور عليها فاقدة للوعي بعد مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:51، حول طفلة مكثت داخل سيارة مغلقة حيث جرى نقلها إلى مفرق حورة وهي فاقدة للوعي، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لها وقد وصفت حالتها بالحرجة".

وذكر مضمدان من المكان، أن "الطفلة أحيلت إلينا بواسطة سيارة وكانت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وكانت درجة حرارة جسدها مرتفعة، إذ قالوا لنا إنها مكثت لساعات داخل سيارة مغلقة، وعلى الفور قدمنا لها عمليات الإنعاش ثم جرى نقلها إلى المستشفى".

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الطفلة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادثة.

#النقب

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