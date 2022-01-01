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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 17 سبتمبر 2022 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الأحد 18 سبتمبر 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكو للحافلتان: السابعة، والثامنة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/32)، و الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36) 

ونوهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.


وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشدّدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

لاطلاع على كشف المسافرين (32/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (35/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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