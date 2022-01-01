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شاهد: معركة بين ناقلتي جنود روسية وأمريكية في أوكرانيا (فيديو)

السبت 17 سبتمبر 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: معركة بين ناقلتي جنود روسية وأمريكية في أوكرانيا (فيديو)



وكالات/سما/

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمعركة بين ناقلة الجنود الروسية "BTR-82A" وناقلة الجنود الأمريكية "M113" التي تمتلكها القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة إنه "نتيجة للمعركة، استولى الجنود الروس على ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، التي تخلى عنها الجنود الأوكرانيون، وفروا".

ويظهر الفيديو الذي صوره عسكريون روس، كيف أطلقت ناقلة الجنود المدرعة الروسية BTR-82A النار من مدفع 30 ملم على الوحدات الأوكرانية، بعد ذلك تم الاستيلاء على ناقلة الجنود الأمريكية M113، التي تخلى عنها المسلحون الأوكرانيون في النهاية وفروا.

#ناقلة جنود #روسيا #أوكرانيا

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