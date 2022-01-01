  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير: الاحتلال يشن حربا مفتوحة على القدس

السبت 17 سبتمبر 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الاحتلال يشن حربا مفتوحة على القدس



القدس المحتلة/سما/

أكّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا مفتوحة على مدينة القدس المحتلة تشمل كافة المجالات، وذلك في إطار تهويدها وتفريغها من سكانها الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع.

وبحسب تقرير صدر عن المكتب الوطني، اليوم السبت، فإنّ ما تسمى لجنة "التخطيط والبناء" الاحتلالية، كشفت عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات وفي مقدمتها مستوطنتي “آدم” و”شاعر بنيامين” المقامتان على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية.


ويأتي ذلك، وفق التقرير، ضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية، وفرض أمر واقع في ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، وتقسيم الضفة إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب معزولة ولا يربطهما ببعضها غير الأنفاق والجسور التي تسيطر عليها "إسرائيل".


وجاء في التقرير: "القدس تتعرض لحرب مفتوحة يستخدم فيها الاحتلال مختلف الوسائل والسبل في عدوانه عليها أرضًا وسكانًا ومؤسسات ومقدساتٍ، ومساكن ومباني ومدارس ومقابر ومستشفياتٍ، وغيرها".

واضاف: "لا يكاد يمر يومٌ دون أن يمارس الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس أعمال قمع وبطش وقتل واعتقال ومداهمات وهدم، ومحاولة فرض مناهج أسرلة في المدارس، ومحاولة تغيير الوضع السياسي والقانوني والروحي للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى".


ويشعر المقدسيون أنهم مستهدفون بشكل منهجي، وأن الاحتلال يريد اقتلاعهم من أرضهم وإخراجهم منها بالقوة تحقيقًا لأحلام قديمة وأهداف واضحة بالسيطرة والسيادة الكاملة على المدينة.

وأشار التقرير، إلى أنّ سلطات الاحتلال انتهت حديثًا من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، تحت إشراف “صندوق إرث حائط المبكى” التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولفت إلى مواصلة بلدية الاحتلال سياسة التطهير العرقي الممنهج، إذ وزعت عشرات إنذارات الهدم على عدة منازل في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وأخطر الاحتلال، 15 عائلة من سكان التجمع البدوي "عرب الكعابنة" الواقع بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا بإخلاء التجمع، علمًا أن 60 عائلة بدوية يتهددها خطر التهجير والطرد من مساكنها، يُساورها القلق والخوف الشديدين من إقدام جرافات الاحتلال في أية لحظة على هدمها.

وضمن ما تسميه “تطوير البنية التحتية”، تواصل بلدية الاحتلال العمل على تغيير معالم شوارع القدس، وصبغ شوارعها وأحيائها بطابع يهودي مُزور، ومن أهم الشوارع التي يطالها التهويد، شارعي السلطان سليمان والأنبياء الواقعان شمال سور البلدة القديمة.

ونوّه التقرير، إلى أنّ ما تسمى "الإدارة المدنية" الاحتلالية تُرّوج لمضاعفة مساحة مستوطنة "هار جيلو" في محيط القدس، من خلال حي استيطاني جديد مخطط له أن يبنى في منطقة معزولة عن المستوطنة، ما يعني في الواقع وجود مستوطنة جديدة.

#الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

مراقبون: لهذه الأسباب قررت حركة "حماس" إعادة علاقاتها مع سوريا

تفاصيل جديدة عن عملية الخليل

هآرتس: من العنف إلى الانهيار.. السلطة الفلسطينية تواجه أسابيع حرجة

ما معنى تنكّر الأمير تميم للإخوان المسلمين لأوّل مرّة؟ وهل بات الإخوان ورقة محروقة؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قناة عبرية: لبيد عمل على تفكيك المشتركة لهذا السبب..

عائلة مقدسية من بين ضحايا انهيار عمارة اللويبدة في عمان

الأخبار الرئيسية

إحباط إسرائيلي من النتائج الفاشلة لزيارتي لابيد لبرلين وباريس.. وجدهم خائفون!

Screenshot_5

بايدن لبوتين: لا تستخدم النووي

0112-620x330

وثائق للموساد تكشف منذ متى بدأت العلاقة بين "إسرائيل" والأحزاب اللبنانية ودور شاه إيران

التقاعد المبكر.. خبراء اقتصاديون: قطع الشعرة الأخيرة للسلطة الفلسطينية مع غزة

Gaza_Ancient_Mosaic_48873--0a4f9

صور: مزارع في غزة يكتشف بالصدفة لوحة فسيفساء نادرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية