الفاتيكان تؤكد حرصها على مواصلة الحوار والتعاون لتحقيق السلام في المنطقة

رام الله/سما/

أكدت حاضرة الفاتيكان حرصها على مواصلة الحوار والتعاون لتحقيق السلام بين دول المنطقة، وأن البابا يدعو في صلواته لجميع دول وشعوب المنطقة ليعم الخير والسلام.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الفاتيكان إلى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ردا على الاتصالات والجهود المبذولة، لاطلاعهم على خطورة الأوضاع، التي يعيشها شعبنا في القدس، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما جددت "اللجنة الرئاسية" رفضها للاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية المتطرفة على الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية، والاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، وعقارات الكنائس.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، مناشدة كنائس العالم للاستماع الى صوت الكنيسة المحلية، والعمل من أجل العدل والسلام في ارض القداسة فلسطين.