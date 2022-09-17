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توقعات بالإفراج عن ممثل حركة"حماس" في السعودية قريبا

السبت 17 سبتمبر 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بالإفراج عن ممثل حركة"حماس" في السعودية قريبا



الرياض/سمام

ذكرت مصادر إعلامية، أن  زوجة الدكتور محمد صالح الخضري، ممثّل حركة "حماس" في السعوديّة سابقاً، والمعتقل في السجون السعودية، قد وصلت إلى العاصمة الأردنيّة عمّان قادمة من مدينة الرياض.


وتوقعت المصادر، أن "يتم الإفراج قريبا عن الدكتور الخضري (84 عاما)، الموجود حاليا في قسم الترحيلات بسجن ذهبان في مدينة جدة (غرب السعودية)".

بدوره، ذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن السيدة الشنطي كانت قد احتجزت لمدة أسبوع في مركز ترحيل الشميسي بالرياض.

فيما ذكرت المصادر أن السلطات السعودية لم تسمح للشنطي بأخذ أي مقتنيات لها.

واعتقل الخضري كممثل عن حركة "حماس"، برفقة العشرات من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بما فيهم نجله هاني، بتهمة تقديم الدعم للمقاومة.

وتماطل السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري من نحو خمسة أشهر، إذ انتهت محكوميته بالسجن 6 سنوات مع وقف تنفيذ نصف المدة، في نيسان/ أبريل الماضي.

#محمد الخضري #السعودية #الدكتور محمد الخضري

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