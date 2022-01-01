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الأشغال بغزة تعلن البدء بتنفيذ مشروع شارع الرشيد في "منطقة الشاطئ"

السبت 17 سبتمبر 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة تعلن البدء بتنفيذ مشروع شارع الرشيد في "منطقة الشاطئ"



غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، البدء بتنفيذ مشروع شارع الرشيد في "منطقة الشاطئ".

وقال سرحان خلال حديثٍ لإذاعة "الأقصى"، إنه منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد كان مخططًا العمل على توسعة الشارع في "منطقة الشاطئ"، مُشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة ورفعها للجنة المتابعة، وتم تشكيل لجان قامت بدراسة الوضع الموجود، وتم حصرها واعتماد المشروع.

وتابع: "حاليًا سوف نبدأ بتنفيذ مشروع الرشيد، والحل هو هدم كل المنشآت الموجودة غرب الشارع، وبخصوص المواطنين، سوف يتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة".

ونوه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إلى تواصلهم مع المواطنين بخصوص المشروع، موضحًا أن "كل مواطن يريد حقه كاملاً، وهذا ما نسعى إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس". وفق قوله

#شارع البحر #شارع الرشيد #مخيم الشاطئ #وزارة الأشغال

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