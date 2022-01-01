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وقفة دعم وإسناد للأسرى في مدرسة بنات بيت لحم الثانوية

السبت 17 سبتمبر 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك العشرات، اليوم السبت، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال في بيت لحم، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يتعرض لخطر الموت في أي لحظة.

وطالب المشاركون في الوقفة التي نظمتها لجنة الشبيبة الطلابية في مدرسة بنات بيت لحم الثانوية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى المحررين، وجمعية الأسرى المحررين، في ساحة المهد، بضرورة الافراج عن الأسرى، ورفعوا صورا للأسير أبو حميد، وأسرى آخرين، ويافطات منددة بسياسة المحتل بحق أسرانا.

وأكد المتحدثون "أن قضية أسرانا جوهرية لا تنازل عنها، وعلى المجتمع الدولي التحرك سريعا لإنقاذ حياتهم"، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

كما دعوا إلى ضرورة توسيع المشاركة لتشمل كافة المناطق، لان هذه الوقفات دعم واضح لتعزيز صمودهم ونضالهم في وجه السجان.

#وقفة دعم وإسناد #الأسرى #بيت لحم #الأسير ناصر أبو حميد

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