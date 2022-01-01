الاتحاد الأوروبي يكشف آخر تطورات وموعد صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم السبت، إنه تم تحويل مبلغ بقيمة 28 مليون يورو ونصف من قبل الإتحاد الأوروبي لحساب السلطة، وهذا المبلغ موجود حاليًا في حساب وزارة المالية.

وأكد عثمان، في تصريحات إذاعية ، أن موضوع مخصصات الشؤون الاجتماعية كان من أهم الموضوعات التي تمت متابعتها.

وأضاف: "نحن في المراحل الأخيرة من إنهاء القضايا الفنية المرتبطة بالكشوفات، ونتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري".

وتابع: "ما بقي حاليًا هو بعض الإجراءات الفنية فقط، ونأمل بعد ذلك أن تتم عملية الصرف بشكل منتظم".