الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار كورونا في الشتاء المقبل

القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت ، من انتشار فيروس كورونا خلال موسم الشتاء المقبل.

وقال المسؤول عن مكافحة وباء كورونا بوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور سلمان زرقا، إن موسم الشتاء الذي على الأبواب سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع في عدد المصابين بالإنفلوانزا الموسمية وبكورونا، داعيًا إلى تلقي جرعتين الأولى ضد كورونا والثانية ضد إنفلوانزا.

واستند البروفيسور زرقا إلى ما يحصل الآن في كل من أستراليا ونيوزيلاندا، حيث حل الشتاء في ظل موجة من تفشي المرض الذي يصيب بالأخص الشرائح السكانية الأكثر عرضة للخطر، مشددًا على ضرورة اتخاذ أشد احتياطات الحذر قبل حلول الأعياد اليهودية الوشيكة.

وكان قد أعرب مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية عن اعتقادهم بأن موسم الشتاء المقبل سيكون صعبًا من ناحية المراضة، ودعوا الجمهور الأمريكي إلى أخذ جرعتين من اللقاح الأولى ضد فيروس كورونا والثانية ضد الإنفلوانزا.

ويتضح من المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه بينما تراجع عدد المصابين المؤكدين بكورونا فإن الفيروس بقي فاعلًا وقابلًا للانتقال وأنه قد يزداد تفشيًا خلال الأشهر المقبلة.

وتظهر معطيات منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا حصدت أرواح نحو مليون شخص خلال العام الماضي.