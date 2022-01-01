حصاد الأسبوع: 4 شهداء ومقتل جندي وإصابة 20 مستوطنًا في 92 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

شهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً في عمليات المقاومة، فيما استشهد 4 مواطنين، وقتل وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 20 جندياً ومستوطناً، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 17 نقطة مواجهة في القدس المحتلة ونابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم ورام الله.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في قرية عابود برام الله، وبيت أمر شمال الخليل.

ويوم الخميس استشهد الفتى عدي طراد صلاح (17 عام) برصاص الاحتلال في كفر دان بجنين.

وأحصيت 13 نقطة مواجهة في الخليل والقدس وجنين وقلقيلية ونابلس.

ونفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار استهدف مستوطنة "كرمل" في الخليل، وموقع سالم العسكري، وقوات الاحتلال في كفر دان، وجبع في جنين.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية كفر دان في جنين، وبلدة عزون في قلقيلية.

وأصيبت مستوطنة في عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كرمل" في الخليل.

ويوم الأربعاء استشهد المقاومان أحمد أيمن عابـد (23 عامًا) وعبد الرحمن هاني عابـد (24 عامًا) من كفر دان بعد تنفيذهما عملية فدائية عند حاجز الجلمة.

وأسفرت العملية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين على الأقل، فيما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب حلحول.

وأحصيت 15 نقطة مواجهة في الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار استهدفت حاجز الجلمة، وحاجز حوارة، وحاجز صرة، وجبل جرزيم، وحاجز "دوتان".

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة استهدفت حاجزي الجلمة ودوتان العسكريين في جنين.

ويوم الثلاثاء أحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس المحتلة، والخليل ورام الله ووجنين وسلفيت ونابلس.

وأصيبت مستوطنة بعد رشق مركبتها بالحجارة بالحجارة قرب قرية حارس في سلفيت.

ونفذ مقاومون 3 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في حاجز الجلمة، ومخيم بلاطة، ومستوطنة "شافي شمرون".

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة استهدفت حاجز عطارة العسكري في رام الله، ومخيم بلاطة في نابلس.

ويوم الاثنين أحصيت 9 نقاط مواجهة في مدينة القدس والخليل ورام الله وجنين وقلقيلية.

وأصيب 5 مستوطنين في مواجهات بقرية التواني بمسافر يطا وقرب مستوطنة "كرني شمرون" ومستوطنة "بيت حورون".

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في جنين، وعبوات متفجرة في بلدة أبو ديس بالقس المحتلة، وزجاجات حارقة في جنين والقدس.

ويوم الأحد استشــهد الشاب حمد مصطفى أبـو جلدة (24 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت مستوطنة "حومش"، وقوات الاحتلال في قرية رمانة بجنين.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على قوات الاحتلال في قرية عابود برام الله، وزجاجات حارقة على أهداف للاحتلال والمستوطنين قرب حوسان، ومستوطنة "كريات أربع"، ومستوطنة "عوفرا".

وأحصيت 14 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وبلدة المزرعة.

ويوم السبت الماضي أحصيت 13 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.

وأصيب 10 إسرائيليين بينهم 7 جنود بالاختناق في بيت أمر، ومستوطنين بمواجهات قرب مستوطنة "مستبيه يئير"، ومستوطن واحد بالحجارة قرب عزون.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز حوارة، وزجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية في بيت أمر، وجماعين، والمزرعة القبلية، ومستوطنة "بيت إيل".