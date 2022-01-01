بتعليمات الرئيس: فريق التدخل يصل باكستان للمساهمة في جهود الإغاثة

رام الله / سما /

بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وصل فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه جمهورية باكستان، للمساهمة في الجهود الاغاثية لمواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات، ولا تزال تداعياتها الكارثية تؤثر على مناطق مختلفة هناك.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "إن فريق التدخل والاستجابة العاجلة الفلسطيني، الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، ويقوده مديرها العام ومساعد الوزير للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، هو أول الفرق الدولية التي وصلت إلى الأراضي الباكستانية صباح اليوم، والذي يضم في عضويته أطباء متخصصين من وزارة الصحة، وخبراء في ادارة الأزمات والكوارث من جمعية الهلال الأحمر، ومتخصصين من الدفاع المدني، وطاقما اعلاميا من هيئة الاذاعة والتلفزيون.

وأشار إلى أن الفريق سيقوم على مدار ثمانية أيام بتنفيذ مهمته الانسانية الاغاثية، وتحمل مسؤولياته الى جانب الفرق الحكومية الباكستانية المنتشرة في مناطق مختلفة.

وأضاف "ان فريق التدخل سيكون في مقاطعة دير اسماعيل خان، في اقليم خيبر بختون، الذي يقطنه ما يقارب من 40 مليون باكستاني يعانون اوضاعا معيشية صعبة، خاصة مع تشكل بحيرات غطّت قرى بأكملها، وشردت سكانها، وهم حاليا بلا مأوى.

وتابع: كما سيقوم الفريق بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في اسلام اباد والجهات الباكستانية المختصة بوضع خطة تحرك بالتنسيق مع ادارة الازمات الباكستانية تضمن فاعلية الأداء .