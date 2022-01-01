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الاحتلال يقمع فعالية ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في مسافر يطا

السبت 17 سبتمبر 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فعالية ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور ، ان الفعالية التي نظمتها حركة فتح إقليم يطا وضواحيها، ولجنة الدفاع عن مسافر يطا، أقيمت عند مدخل قرية التوانة، بمشاركة الأهالي، وأعضاء إقليم يطا، وضواحيها، ولجان الدفاع عن مسافر يطا، ومتضامنين أجانب.

وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين، قبيل انطلاق الفعالية نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في تلك المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثّفوا من عربداتهم ضد الفلسطينيين في مسافر يطا خاصة خلال اليومين الماضيين، عقب الإعلان عنها منطقة تدريب عسكرية.

#مسافر يطا #الاحتلال

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