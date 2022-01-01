قناة عبرية: إسرائيل قلقة من زيادة مشاركة أفراد من أجهزة أمن السلطة في العمليات العسكرية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية ، اليوم السبت ، إن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالقلق مع زيادة مشاركة عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في العمليات المسلحة".

وأشارت قناة "ريشت كان" العبرية، إلى أن هناك قلق إسرائيلي أيضاً من تصدي عناصر الأجهزة الأمنية للقوات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات عسكرية في مدن الضفة الغربية.

وأضافت أنه "خلال العملية في كفر دان قرب جنين يوم الخميس والتي استشهد فيها الفتى عدي صلاح، أصيب فلسطيني آخر كان مسلحا ويطلق النار على القوات الإسرائيلية، وتبين أنه عنصر في أجهزة الأمن الفلسطينية وحالته خطيرة". وفق القناة

وأوضحت أن "مدير شرطة جنين سائد زهران شارك في جنازة التشييع الخاصة بالشهيد الطفل"، معتبرة ذلك "مؤشرا على توجه جديد لدى عناصر السلطة الفلسطينية رغم أنه لا توجد تعليمات بذلك من قبل كبار المسؤولين". بحسب قولها

ولفتت القناة إلى أن "هذه المشاركة ليست الأولى، خاصة وأنه اعتقل وأصيب عدد آخر من عناصر الأمن الفلسطيني في حوادث مماثلة مؤخرا، كما أن أحمد عابد أحد منفذي عملية الجلمة عنصر في جهاز الاستخبارات الفلسطينية".