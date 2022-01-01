المخابرات الامريكية : الرئيس الصيني وجه تعليماته للجيش بالسيطرة على تايوان

وكالات / سما /

كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن إصدار الرئيس الصيني شي جين بينغ، أوامر للجيش الصيني بالاستعداد للسيطرة على تايوان.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، فإن نائب مدير وكالة المخابرات الأمريكية، ديفيد كوهين، أكد أن الرئيس الصيني أصدر الأمر للسيطرة على تايوان بحلول عام 2027 المقبل.

ورغم ذلك، قللت المخابرات الأمريكية من شأن هذا القرار، مؤكدة أن القيادة الصينية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن غزو لتايوان.

وتصاعدت التوترات بين الصين وتايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان قبل شهر.

واعتبرت الصين زيارة بيلوسي لتايوان، انتهاك خطير لسيادة الصين ووحدة أراضيها.