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التعليم بغزة : يمنع منعا باتاً العنف الجسدي داخل المدارس

السبت 17 سبتمبر 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة : يمنع منعا باتاً العنف الجسدي داخل المدارس



غزة / سما /

أكد د. خالد فضة مدير عام الإرشاد في وزارة التربية والتعليم اليوم السبت ، إن وزارة التربية والتعليم بغزة تتابع وبشكل حثيث أي تجاوزات تتم في مدارس القطاع سواء من الطلبة أنفسهم تجاه زملائهم أو من قبل المعلمين تجاه أي طالب، موضحاً أن هناك والعديد من الإجراءات اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وقال: "إن وزارة التربية والتعليم تمنع منعًا باتًا العقاب البدني في داخل المدارس، وتتخذ إجراءات لذلك ن مشيراً إلى أن هناك العديد من الوسائل التربوية بديلة عن العنف، ونقوم بعقد دورات متخصصة للمعلمين من أجل أن نوجد لهم بدائل عن العقاب البدني، والضرب ليس وسيلة لحل المشكلات".

وكانت وزارة التعليم برام الله أوقفت أحد معلميها عن العمل، بعد ظهوره في فيديو يضرب أحد الطلاب في مدارس مديرية بيرزيت .

وقررت وزارة التربية والتعليم وقف المعلم عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق فورية في الحادثة.

وأكدت الوزارة رفضها المطلق لكافة أشكال العنف بحق الطلبة، واتخاذ إجراءات حاسمة بحق من يتجاوز التعليمات بهذا الاتجاه.

#المدارس #العنف الجسدي #التعليم #غزة

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