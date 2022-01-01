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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا حاول فتح نعش الملكة... فيديو

السبت 17 سبتمبر 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا حاول فتح نعش الملكة... فيديو



وكالات / سما /

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا حاول فتح نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما تناقلت وسائل إعلام صورا تظهر الحادث.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" إن شرطة قاعة وستمنستر، التي تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، فوجئت بشخص من بين المشيعين خرج من الطابور وحاول الوصول إلى نعش الملكة إليزابيث الثانية وحاول فتحه بالقوة.

وأوضحت الصحيفة أن الشخص نجح في فتح النعش جزئيا قبل أن يهرع نحوه أفراد الشرطة ليمنعوه ويعتقلوه على الفور.

وفي وقت سابق، تعرض أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني لحالة إغماء خلال قيامه بواجبه أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويستمنستر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الحارس أغمي عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة، وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.

 

#الشرطة البريطانية #الملكة إليزابيث #الملكة

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