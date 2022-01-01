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عمليات البحث في انهيار مبنى عمان وصلت لـ"14" قتيلاً

السبت 17 سبتمبر 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمليات البحث في انهيار مبنى عمان وصلت لـ"14" قتيلاً



عمان / سما /

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في العاصمة الأردنية عمان إلى 14 قتيلا، بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة، و10 إصابات.

وأكد أنه لم ترد للأمن العام أي بلاغات جديدة عن مفقودين آخرين.

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