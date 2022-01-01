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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

السبت 17 سبتمبر 2022 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم السبت، حملة اعتقالات في مدينة يطا جنوب الخليل، في إطار استمرار بحثها عن منفذ عملية إطلاق النار مساء الخميس الماضي.

 

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد أبو صبحة، والمحررين قتيبة، وزياد النواجعة.

 

وداهمت قوات الاحتلال، مجموعة كبيرة من المنازل وقامت بعمليات تفتيش عشوائي.

 

وفي سياق متصل، اعتقل الشاب رجائي الجعفري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم أثناء مروره على حاجز الكونتينر الليلة الماضية.

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وداهمت عددًا من المنازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، وسلمت بعضهم بلاغات مراجعة للمخابرات الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات جديدة.

#الاحتلال #الضفة الغربية #اعتقالات

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