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الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شمال ووسط القطاع

السبت 17 سبتمبر 2022 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شمال ووسط القطاع



غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب الأراضي الزراعية وسط وشمال شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة المغازي وحي الزيتون وسط وشمال شرق مدينة غزة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبة للصرف الصحي، شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى عرقلة عملها.

#الاحتلال

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