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مذيع مصري يفجر مفاجأة: عادل إمام مصاب بألزهايمر

السبت 17 سبتمبر 2022 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع مصري يفجر مفاجأة: عادل إمام مصاب بألزهايمر



وكالات / سما /

فجر المذيع المصري محمد الباز، ليل الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الممثل المصري المخضرم يعاني من أعراض ألزهايمر، لافتا إلى أن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا.

"الواد وأبوه"

كما طالب عائلة الزعيم بإنهاء الجدل حول قضية اعتزاله التمثيل، مشيرا إلى أن أسرته تصر على أن هناك عملاً قريباً سيظهر فيه إمام، وهو فيلم يجمعه مع نجله محمد إمام واسمه "الواد وأبوه".

ووجه رسالة لعائلته، قائلًا: "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهوره أن يعرف حالته الصحية".

"أعراض ألزهايمر"

إلى ذلك، كشف أنه علم من مقربين زاروا "أيقونة الكوميديا" المصرية، "أنه يعاني بحكم سنه من بعض أعراض ألزهايمر، قائلا "يجب أن نحترم تجربته وسنه، وألا نكلفه بما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم، وإنما ملك الجمهور".

شقيقه يطمئن

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري الكبير قد أعلن سابقا أن الزعيم يتمتع بصحة جيّدة ويمارس حياته بصورة طبيعية جداً، بعدما قال الناقد الفني طارق الشناوي،"مستحيل نشوف عادل إمام في عمل جديد"!

يذكر أن للممثل الشهير، الذي يبلغ الـ 82 عاما، سجلاً فنياً حافلاً، تنوع بين الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات، مسجلاً بصمة وعلامة فارقة في عالم التمثيل مصرياً وعربياً.

#عادل إمام #ألزهايمر

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