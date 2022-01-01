رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات خلال مسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- رئيس تشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

- عشرات الاصابات خلال مسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

- مجزرة "صبرا وشاتيلا".. يوم الحساب آت مهما طال الزمان

- الاردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

- "الصحة العالمية" توصي بعدم استخدام اثنين من أدوية "كوفيد"

- استطلاع حول انتخابات "الكنيست" يظهر تساوي مقاعد كتلتي نتنياهو ولبيد لأول مرة

- استعدادات لربط حقل "كاريش" للغاز بشبكة الأنابيب الإسرائيلية

- موجة اقتحامات للبنوك اللبنانية من قبل مودعين

"الأيام":

- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة

- الاحتلال يستعد لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات الاعتقال والدخول إلى المدن

- جيش الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية "مستوطنة كرمل"

- واشنطن تؤكد: اتفاقيات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلا عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني

- الأمم المتحدة: ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة هو أولوية ملحة

- الجزائر ترجح اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

- إسرائيل تستعد لربط حقل غاز كاريش البحري بشبكتها

- عمان: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى اللويبدة إلى 13 قتيلاً

- أوكرانيا: العثور على مئات الجثث في مقبرة جماعية وتواصل الاشتباكات والقصف في كافة الاتجاهات

"القدس":

- إسرائيل تصادق على خطط لتوسيع عمليات الجيش في شمال الضفة

- إقرار مخطط إنشاء حديقة «الغزلان» الاستيطانية على أراضي بيت حنينا وحزما

- إصابة 15 مواطنا خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

- الصفدي وبلينكن يدعوان للكف عن الإجراءات الأحادية

- عائلة ناصر أبو حميد لـ"القدس": بالكاد تعرفنا عليه خلال الزيارة الأخيرة

- الآلاف يؤدون صلاتي "الفجر العظيم" والجمعة في الأقصى

- عائلة مقدسية من بين ضحايا انهيار "العمارة" بعمان

- مئات الجثث بمقبرة جماعية في "إيزيوم" الأوكرانية