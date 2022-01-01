أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات خلال مسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- رئيس تشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد
- عشرات الاصابات خلال مسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة
- مجزرة "صبرا وشاتيلا".. يوم الحساب آت مهما طال الزمان
- الاردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13
- "الصحة العالمية" توصي بعدم استخدام اثنين من أدوية "كوفيد"
- استطلاع حول انتخابات "الكنيست" يظهر تساوي مقاعد كتلتي نتنياهو ولبيد لأول مرة
- استعدادات لربط حقل "كاريش" للغاز بشبكة الأنابيب الإسرائيلية
- موجة اقتحامات للبنوك اللبنانية من قبل مودعين
"الأيام":
- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة
- الاحتلال يستعد لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات الاعتقال والدخول إلى المدن
- جيش الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية "مستوطنة كرمل"
- واشنطن تؤكد: اتفاقيات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلا عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني
- الأمم المتحدة: ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة هو أولوية ملحة
- الجزائر ترجح اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية
- إسرائيل تستعد لربط حقل غاز كاريش البحري بشبكتها
- عمان: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى اللويبدة إلى 13 قتيلاً
- أوكرانيا: العثور على مئات الجثث في مقبرة جماعية وتواصل الاشتباكات والقصف في كافة الاتجاهات
"القدس":
- إسرائيل تصادق على خطط لتوسيع عمليات الجيش في شمال الضفة
- إقرار مخطط إنشاء حديقة «الغزلان» الاستيطانية على أراضي بيت حنينا وحزما
- إصابة 15 مواطنا خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان
- الصفدي وبلينكن يدعوان للكف عن الإجراءات الأحادية
- عائلة ناصر أبو حميد لـ"القدس": بالكاد تعرفنا عليه خلال الزيارة الأخيرة
- الآلاف يؤدون صلاتي "الفجر العظيم" والجمعة في الأقصى
- عائلة مقدسية من بين ضحايا انهيار "العمارة" بعمان
- مئات الجثث بمقبرة جماعية في "إيزيوم" الأوكرانية