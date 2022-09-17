الاونروا تحذر من استمرار عجزها المالي وتأمل بنجاح مؤتمر نيويورك للمانحين

غزة/سما/

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم السبت 17/9/2022 ، أنه من المقرر عقد مؤتمر لدعم موازنة "الأونروا" في 22 من الشهر الجاري بدعم من السويد ، معرباً عن أمله لنجاح المؤتمر وخاصة بعد انخفاض الدعم العربي لأكثر من 3% .

وحذر أبو حسنة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" من أزمة مالية قد تتعرض لها الأونروا وتطال المشاريع التشغيلية ورواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر في حال عدم حدوث تبرعات خلال المؤتمر الحالي ، معبراً عن خشيته من تكرار سيناريو العام الماضي وخاصة في ظل وجود عجز مالي مركب.

وقال أبو حسنة : "إن المانحين يركزون جهودهم خلال هذه الأيام على الأزمة الأوكرانية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ، وكورونا ، مشيراً إلى أن هناك تغيرات سياسية في المنطقة تؤثر بشكل كبير على الدعم المقدم للأونروا".

وبشأن الدعم العربي قال أبو حسنة: "إن الدعم العربي كان يشكل 200 مليون دولار في عام 2018 في حين وصل العام الماضي لـ20 مليون دولار فقط وهو ما يشكل 3 % فقط من الميزانية مشيرا إلى أن الجهود متواصلة مع كافة الدول التي قطعت الدعم لإعادة دعمها للاونزوا".