  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاونروا تحذر من استمرار عجزها المالي وتأمل بنجاح مؤتمر نيويورك للمانحين

السبت 17 سبتمبر 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تحذر من استمرار عجزها المالي وتأمل بنجاح مؤتمر نيويورك للمانحين



غزة/سما/

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم السبت 17/9/2022 ، أنه من المقرر عقد مؤتمر لدعم موازنة "الأونروا" في 22 من الشهر الجاري بدعم من السويد ، معرباً عن أمله لنجاح المؤتمر وخاصة بعد انخفاض الدعم العربي  لأكثر من 3% .

وحذر أبو حسنة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" من أزمة مالية قد تتعرض لها الأونروا وتطال المشاريع التشغيلية ورواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر في حال عدم حدوث تبرعات خلال المؤتمر الحالي ، معبراً عن خشيته من تكرار سيناريو العام الماضي وخاصة في ظل وجود عجز مالي مركب.

وقال أبو حسنة : "إن المانحين يركزون جهودهم خلال هذه الأيام على الأزمة الأوكرانية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ، وكورونا ، مشيراً إلى أن هناك تغيرات سياسية في المنطقة تؤثر بشكل كبير على الدعم المقدم للأونروا".

وبشأن الدعم العربي قال أبو حسنة: "إن الدعم العربي كان يشكل 200 مليون دولار في عام 2018 في حين وصل العام الماضي  لـ20 مليون دولار فقط وهو ما يشكل 3 % فقط من الميزانية مشيرا إلى أن الجهود متواصلة مع كافة الدول التي قطعت الدعم لإعادة دعمها للاونزوا".

الأكثر قراءة اليوم

5 أشياء قالها ملك بريطانيا الجديد عن الإسلام والمسلمين

هآرتس: من العنف إلى الانهيار.. السلطة الفلسطينية تواجه أسابيع حرجة

هآرتس تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.. وأخرى بعيدة المنال

واشنطن تهدد بإفشال المخطط الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ما معنى تنكّر الأمير تميم للإخوان المسلمين لأوّل مرّة؟ وهل بات الإخوان ورقة محروقة؟

أمير قطر: أسباب الربيع العربي ما زالت قائمة و هذا ما قاله عن “الإخوان” والتطبيع

قناة عبرية: لبيد عمل على تفكيك المشتركة لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

الكشف عن فحوى رسالة هنية الى بوتين ..

التلفزيون السوري: 5 شهداء بقصف "إسرائيلي" استهدف مطار دمشق الدولي

بوتين يتحدث عن محاولات تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع نووية في روسيا

56ff0588276aef7ba4d6c2d2bdc6229e

تفاصيل جديدة عن عملية الخليل

من-كان-المسؤول-عن-تدهور-العلاقات-بين-حماس-وسوريا؟111

مراقبون: لهذه الأسباب قررت حركة "حماس" إعادة علاقاتها مع سوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية