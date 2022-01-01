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بوتين يتحدث عن محاولات تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع نووية في روسيا

السبت 17 سبتمبر 2022 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يتحدث عن محاولات تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع نووية في روسيا



موسكو/وكالات/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن محاولات تنفيذ هجمات إرهابية على روسيا، بما في ذلك على الأراضي التابعة للمواقع النووية الروسية، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة.

وقال بوتين: "بالنسبة للهجمات الإرهابية، نعم، هذا أمر خطير، إنه في الواقع استخدام للأساليب الإرهابية. ونرى ذلك في قتل مسؤولين بالأراضي المحررة. ونرى ذلك حتى في محاولات تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا. ومحاولات تنفيذ هجمات إرهابية، إن لم يكن على المواقع النووية نفسها، فحول المواقع، ومحطات الطاقة النووية على أراضي روسيا، ولا أتحدث هنا عن محطة زابوروجيه النووية".

وأكد بوتين أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع التطورات السلبية.

وأضاف: "سيكون هناك جواب إذا لم يفهموا في النهاية أن مثل هذه الأساليب غير مقبولة. فهي في الواقع لا تختلف في شيء عن أساليب الإرهاب".

المصدر: نوفوستي

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