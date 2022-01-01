وفد قيادي من حماس يصل الجزائر مطلع الأسبوع المقبل

غزة/سما/

من المقرر أن يتوجه وفد من قيادة حركة حماس خلال اليومين المقبلين إلى دولة الجزائر، وذلك بعدما كانت الجزائر قد استقبلت وفد من قيادة حركة فتح قبل عدة أيام.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن وفد من قيادة حماس يضم أعضاء المكتب السياسي خليل الحية وماهر صلاح وحسام بدران سيصل مطلع الأسبوع إلى الجزائر بدعوة رسمية.

وكان منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح قد قال في 11 سبتمبر الجاري، إن وفدًا من الحركة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية.



وبحسب منير الجاغوب، فإن الوفد مكون من نائب رئيس الحركة محمود العالول ، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير و المركزية لحركة "فتح"، روحي فتوح رئيس المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن الشهر الماضي أن اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية تشارك فيه كل الفصائل سيعقد في الجزائر قبل القمة العربية، معتبراً في حديث مع وسائل إعلام جزائرية، أن الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، كونها الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة في هذا الشأن.

وتحدث تبون عن الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى جميع الأطراف الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، وقال إنه من دون وحدة ومن دون توحيد الصفوف لن يتحقق استقلال دولة فلسطين، مجدداً التأكيد على أن الجزائر قادرة على هذه المهمة.