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وينسلاند يدعو إلى وقف العنف في الضفة الغربية

الجمعة 16 سبتمبر 2022 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يدعو إلى وقف العنف في الضفة الغربية



نيويورك/سما/

 أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، نقلا عن وينسلاند في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون إذا استمر العنف الحالي في التصعيد."

وأشار إلى أن المدنيين يستمرون في دفع ثمن الفشل السياسي.

وأضاف "أن العنف واستخدام القوة لا يؤديان إلا إلى إدامة الأزمة، وينبغي أن يتوقف ذلك، ونحن نعمل مع جميع الأطراف المعنية للحد من التوترات على الفور".

#تور وينسلاند #الضفة

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