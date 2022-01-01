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الاحتلال يعترف بارتكاب سلسة من الأخطاء التكتيكية في عملية "الجلمة"

الجمعة 16 سبتمبر 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بارتكاب سلسة من الأخطاء التكتيكية في عملية "الجلمة"



القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي،مساء اليوم الجمعة، بارتكابه سلسة من الأخطاء التكتيكية، في عملية الجلمة شمال جنين والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي.


وذكرت القناة 13 العبرية أن رئيس الأركان أفيف كوخافي شاهد بنفسه توثيق العملية التي قتل فيها الرائد بار فلاح عند حاجز الجلمة.

وأضافت القناة "تأكد كوخافي من حقيقة عدم وجود سلاح مع المنفذين، وبالتالي كان التقدير أنهم عمال فلسطينيين غير قانونيين، ولذلك ارتكبت القوة سلسلة من الأخطاء التكتيكية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابط إسرائيلي الليلة الماضية على حاجز الجلمة شمالي جنين، جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الشابين اللذين اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز الجلمة، يدعى أحمد عابد، وكان يعمل في الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم"، لافتة إلى أن "استشهاد الشابين يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 151 شهيدا، بينهم 100 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة".

#عملية الجلمة

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