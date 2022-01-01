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الاحتلال يعلن استعداده لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عملياته بالضفة

الجمعة 16 سبتمبر 2022 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن استعداده لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عملياته بالضفة



القدس المحتلة/سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،مساء اليوم الجمعة، أن الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات والدخول إلى مدن الضفة، مع التركيز على نابلس وجنين.

وذكرت القناة 13 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي صادق مؤخرا على سلسلة خطط لتوسيع عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية، لكن حتى الآن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية أو شيء مشابه لعملية السور الواقي

وأفادت القناة بأن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في إسرائيل تستعد لتصعيد الأسبوع المقبل وستزيد من حالة اليقظة والتأهب.


وحسب القناة ، من المقرر أن تنشر الشرطة الإسرائيلية نحو 20 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الأعياد الإسرائيلية، في حالة تأهب تستمر حتى يوم الانتخابات المقبلة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.


 وذكرت القناة في التفاصيل، بأنه في الوقت الحالي قد يتم تنفيذ مداهمات واسعة لتنفيذ عمليات اعتقال قد تستمر يوم كامل أو يومين بهدف اعتقال المطلوبين فقط.

ووفقا للقناة، فإنه خلال الأعياد اليهودية ستكون هنام معضلة حول مسألة فرض الإغلاق من أجل إحباط أي هجمات، خاصة وأن العمال من الضفة يرغبون بالخروج للعمل وكسب لقمة العيش.


وتستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتصعيد محتمل في جميع أنحاء المناطق مع قرب الأعياد الأسبوع المقبل، ولذلك سيتم رفع مستوى حالة التأهب في القدس ومدن الداخل بشكل خاص وعلى طول خط التماس مع الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن مفوض الشرطة الإسرائيلي كوبي شبتاي ألغي زيارة رسمية إلى ألمانيا، وقرر إغراق المدن المأهولة بأفراد الشرطة كدرس مستفاد من محاولة تنفيذ الهجوم في تل أبيب منذ أيام بعد اعتقال فلسطيني من نابلس في مدينة يافا خطط لذلك الهجوم.

#الجيش الاسرائيلي #الضفة الغربية

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