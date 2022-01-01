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"الفيفا" يحسم قراره بشأن مشاركة الإكوادور في مونديال قطر

الجمعة 16 سبتمبر 2022 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفيفا" يحسم قراره بشأن مشاركة الإكوادور في مونديال قطر



وكالات/سما/

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، أنه رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية إشراك الإكوادور للاعب بايرون كاستيو دون وجه حق خلال تصفيات كأس العالم.

ويعني القرار أن الإكوادور ستشارك في نهائيات "المونديال" المقبلة في قطر في وقت لاحق من العام الحالي.

وأضاف الفيفا في بيان: "من بين اعتبارات أخرى تبين وعلى أساس الوثائق التي قدمت فإن اللاعب اعتبر حاملا جنسية الإكوادور بصفة دائمة".

وكانت تشيلي طعنت في مشاركة كاستيلو، قائلة إنه "لا يحمل الجنسية الإكوادورية".
وكشف محامي منتخب تشيلي، إدواردو كارليز في وثائق رسمية، أن الأكوادور زورت جنسية كاستيلو.

وذكر أن بصمات اللاعب غير موثقة في شهادة الجنسية، التي تزعم ولادته في الإكوادور، ولكن وثائق أخرى أثبتت ولادته في مدينة توماكو الكولومبية لأب وأم كولومبيين، مما يعني أن عملية تجنيسه "وهمية".

يذكر أن الإكوادور قدمت تصفيات قوية، وتأهلت دون معاناة بحلولها ثالثة، ووقعت في المجموعة الأولى في المونديال، إلى جانب قطر وهولندا والسنغال.

#الفيفا #الاكوادور #مونديال قطر

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