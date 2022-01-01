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"يافا مش للبيع": تواصل الوقفات الاحتجاجية ضد الإخلاء والتهجير

الجمعة 16 سبتمبر 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يافا مش للبيع": تواصل الوقفات الاحتجاجية ضد الإخلاء والتهجير



يافا/سما/

يواصل أبناء شعبنا في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد المخطط الرامي إلى تهجير وتشريد 1400 شخص من العائلات الفلسطينية في المدينة.

وندد المشاركون في الوقفة التي دعت لها القوى السياسية والأهلية الفلسطينية في يافا، بالمخططات العنصرية الإسرائيلية جملة وتفصيلا وسعي الشركات الاستيطانية على الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالمدينة.

وهتف المحتجون "يافا مش للبيع"، مؤكدين أن الاقتلاع والتهويد ما هو إلا قنبلة موقوتة لإخلاء المدينة من الفلسطينيين، داعين كافة أبناء شعبنا في أراضي الـ48 إلى التضامن مع يافا، والتصدّي للترانسفير اليهودي الجديد.

يشار إلى أن أهالي يافا ينظمون الوقفة الاحتجاجية أسبوعيا، لتسليط الضوء على نظام الأبرتهايد العنصري.

#يافا

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