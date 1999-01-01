"جودة البيئة": ملتزمون بالاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات المؤثرة على طبقة الأوزون

رام الله/سما/

أكدت سلطة جودة البيئة، أنها تواصل العمل بموجب الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء في فلسطين، عبر تنفيذ الأهداف المتعلقة بالرقابة والرصد والتوعية والبناء المؤسسي المرتبط بموضوع حماية طبقة الأوزون.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، لمناسبة مرور 35 عاما على "بروتوكول مونتريال" لحماية طبقة الأوزون، إلى أنها تعمل على تطبيق مجموعة من الأهداف والتدخلات السياساتية والمؤسساتية الهادفة إلى ضبط جودة الهواء والسيطرة والحد من الانبعاثات المؤثرة على الغلاف الجوي وطبقة الأوزون.

وتطرق البيان إلى أن الهدف الرئيسي لبروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون، من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏والاستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والعمل على القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة.

وشددت سلطة جودة البيئة، على أن طبقة الأوزون، التي تحمي البشرية من الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها الخطرة، بدأت تتعافي بفعل التعاون العالمي الفعال في تطبيق "بروتوكول مونتريال" الذي رسخ المسؤولية الفردية والجماعية في حماية البيئة.

وجاء في البيان، أن "بروتوكول مونتريال" كان له الأثر الواضح في إبطاء عملية التغير المناخي، حيث أن استمرار نفاد الغازات لطبقة الأوزون كان سيترتب عليه رفع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.5 درجة مئوية إضافية بحلول نهاية القرن الحالي.

ودعت سلطة جودة البيئة، الفعاليات الشعبية والمؤسسات المدنية، إلى إحياء الفعاليات الخاصة بذكرى توقيع "بروتوكول مونتريال"، تكريسا لأهمية هذا اليوم في حفاظه على الصحة العامة والنظام البيئي بموارده المتنوعة، مع التركيز على تنفيذ سياسات التبريد الأخضر المرتبطة بالتعديل الخامس من بروتوكول مونتريال (تعديل كيغالي)، وذلك في سبيل تعزيز صمودنا في وطننا ومشاركة العالم الحفاظ على طبقة الأوزون معافاة وسليمة.

وانضمت دولة فلسطين لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في 18 آذار/ مارس 2019، لتكون الدولة الطرف رقم 198.

وإدراكا لأهمية حماية طبقة الأوزون نصت المادة 24 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة المعدل على "أن تعمل السلطة على الحد من استنزاف طبقة الأوزون وفقا لما نصت عليه المعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين، باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق باستيراد أو إنتاج أو استعمال أية مواد كيماوية تسبب ضرراً لذلك".

ويصادف 16 أيلول / سبتمبر من كل عام ذكرى توقيع بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي تم توقيعه في العام 1987، تحت شعار "تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض".

ويعد هذا البروتوكول من أنجح المعاهدات البيئية عالمياً، كونه يعمل على حظر الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون.