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الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير تشيلي للتوبيخ

الجمعة 16 سبتمبر 2022 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير تشيلي للتوبيخ



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير التشيلي لدى تل أبيب، للتوبيخ يوم الأحد المقبل خلال جلسة ستعقد مع المدير عام للوزارة ألون أوشفيز.

ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، أمس، اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد، بعد قتل فتى فلسطيني في جنين برصاص قوة عسكرية. بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وقالت الوزارة - كما ورد في الموقع العبري - فإن إسرائيل تأخذ على محمل الجد السلوك التشيلي المحير وغير المسبوق، والذي يضر بالعلاقات بين الجانبين.

وكان من المفترض أن تتم أمس مراسم قبول اعتماد أوراق السفير، لكن الرئيس التشيلي ألغى الحفل في وقت كان وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.

وبحسب وسائل إعلام في تشيلي، فقد تم إلغاء الحفل بعد إبلاغ الرئيس فونتي، بنبأ مقتل/ استشهاد فتى فلسطيني 17 عامًا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، ما دفع وزير الخارجية التشيلي لإبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه في تشيلي توجد جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها في مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل وكان قد وصفها بـ "القاتلة"، ووعد بتشجيع قوانين المقاطعة ضدها.

#الخارجية الاسرائيلية

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