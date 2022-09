فيديو: حريق مرعب يلتهم ناطحة سحاب في الصين

شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين، حسب ما ذكر التلفزيون العام، مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

وأوضحت محطة "سي سي تي في" العامة: "يتصاعد دخان كثيف من الموقع فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى".

وأضافت: "باشر عناصر الإطفاء العمل على مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع".

وتلتهم النيران برجا يضم مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة "تشاينا تيليكوم"، وفق ما أوضح المصدر نفسه.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj