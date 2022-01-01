بدران: زيارة حماس إلى موسكو تؤكد أهمية الحركة بالمنطقة

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن زيارة وفد الحركة إلى موسكو تأتي في إطار استمرار العلاقة القديمة والثابتة بين الجانبين، وأنها تناولت سبل ترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم المشروع الوطني في مواجهة الاحتلال.

وأضاف في تصريح صحفي، أن زيارة روسيا تؤكد مكانة الحركة المهمة في المنطقة، بصفتها أحد أهم الفاعلين في الساحة الفلسطينية سياسيًّا وميدانيًّا، ومنهجيتها في الانفتاح على الأطراف الدولية.

وأوضح "بدران" ، أن الزيارة منطلقة من منهجية حركة حماس في الانفتاح على جميع الأطراف الدولية والإقليمية؛ لتحقيق مصالح شعبنا وإيصال روايتنا الفلسطينية، باستعراض جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.



وبشأن التطبيع العربي مع الاحتلال، جدد بدران رفض حماس لكل أشكال التطبيع والتعاون مع الاحتلال لما يضر بالقضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى.

ونهاية العام الماضي، استقبلت موسكو وفدًا من "حماس" في إطار مساع لإحياء المصالحة الفلسطينية، ووجهت دعوة لاستضافة حوار فلسطيني، إلا أنه لم يتم لأسباب غير معروفة.